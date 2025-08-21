Visita al carcere di Fuorni degli avvocati della Camera Penale di Nocera. Il punto con l’avv. Nobile Viviano

21/08/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento

Una delegazione di avvocati iscritti alla Camera Penale “Cicchini-Guerra” di Nocera Inferiore ha fatto visita ai detenuti della Casa Circondariale di Salerno.

Una visita per tenere alta l’attenzione sullo stato di detenzione nelle carceri italiane. Hanno visitato le diverse sezioni del carcere per verificare personalmente le condizioni dei detenuti. Visibili gli interventi effettuati nella struttura dallo scorso anno ma sempre più evidente l’inadeguatezza dell’edificio rispetto alle esigenze della popolazione carceraria. Salerno riflette il dato nazionale: a fronte di una capienza di 390 detenuti, sono ben circa 600 le presenze effettive. Perfettamente a regime il settore femminile, unico dimensionato rispetto alla capienza. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Nobile Viviano della Camera Penale di Nocera
Viviano su Fuorni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

