Visita a sopresa al Ruggi di Salerno dei Consiglieri regionali d’opposizione per verificare le condizioni. Il punto con Andrea Pellegrino

All’ospedale Ruggi di Salerno, ieri, è cominciato un ciclo di visite ispettive promosso dai consiglieri regionali d’opposizione in Regione Campania, per verificare le condizioni delle strutture sanitarie della Campania. A effettuare il sopralluogo, a sorpresa, sono stati i consiglieri di Fratelli d’Italia Sangiuliano, Fabbricatore, Pisacane, Romano e Zecchino, insieme agli esponenti del gruppo Conservatori e Riformisti Europei Odierna e Iovino.
L’obiettivo è verificare le condizioni generali degli ospedali e la qualità dei servizi erogati, consapevoli che la sanità rappresenta la prima emergenza della Campania”, hanno dichiarato i consiglieri regionali al termine della visita. L’ispezione si è concentrata in particolare sul Pronto Soccorso e alla Torre Cardiologica.
“Abbiamo trovato luci ed ombre”, ha commentato l’ex ministro Gennaro Sangiuliano parlando di problemi di organici in alcuni reparti auspicando il completamento in tempi brevi del nuovo ospedale Ruggi di Salerno. Il blitz ha generato comunque una serie di critiche perché è apparso fuori luogo durante la campagna elettorale in corso a Salerno per le amministrative, ma soprattutto alla vigilia della nomina ufficiale del nuovo direttore generale.
“Una visita che rientra tra le possibilità del mandato elettivo dei consiglieri regionali, ma che appare, francamente, una scelta anomala nei tempi”, ha dichiarato il segretario della Funzione Pubblica Cgil, Antonio Capezzuto.
Questa mattina, abbiamo fatto una riflessione con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su visita ispettiva al Ruggi
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