Virus Shamonda negli allevamentri campani, danni economici ma nessun problema per gli esseri umani. Il punto con Enzo Tropiano

La situazione relativa al virus Shamonda negli allevamenti della Campania è sotto controllo e l’infezione non comporta alcun rischio di contagio per gli esseri umani.
È quanto emerso dall’incontro istituzionale promosso dalla Regione Campania e ospitato ieri dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, al quale ha preso parte anche la Coldiretti Campania per fare il punto sul virus, veicolato da piccole zanzare del genere Culicoides giunte verosimilmente dall’Africa a metà agosto, trasportate dai venti che hanno condotto la sabbia del deserto sul territorio regionale.
Secondo Coldiretti, è essenziale mantenere un monitoraggio attento nelle aziende e collaborare strettamente con i servizi veterinari per contenere l’impatto sulle stalle, tenendo conto che nelle bufale colpite si registra una perdita temporanea della produzione di latte fino al 20%, con un successivo ritorno ai livelli normali. Presenti all’incontro, fra gli altri, il direttore dell’Istituto Pino Iovane e l’assessore all’agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca. Diffuso un documento contenente indicazioni operative per gli allevatori e per i medici veterinari. Per saperne di più questa mattina abbiamo ospitato il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano.
Ascolta
Enzo Tropiano su virus Shamonda
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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