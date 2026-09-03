Violenze tra giovanissimi e sicurezza nei quartieri di Salerno. Il punto e le riflessioni nel collegamento con Il Mattino

03/09/2026 Attualità, Politica Nessun commento
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Ci si interroga sempre più spesso, ormai, sul coinvolgimento di giovanissimi in risse nella città di Salerno. L’ultimo episodio martedì sera, nei pressi del Parco Pinocchio, lungo viale Gramsci.  Un ragazzo è rimasto ferito al volto e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Ruggi”. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha identificato l’aggressore. Proseguono le indagini.

Intanto dai cittadini residenti le lamentele sugli schiamazzi notturni e il senso di insicurezza che si vive nei quartieri. Dal quartiere di Pastena i residenti di via Bonaventura Rescigno chiedono interventi immediati, attraverso una petizione. Denunciano una situazione che si protrae da tempo, segnalando anche il passaggio di motocicli e veicoli a velocità elevate e ricordando le numerose richieste di intervento già rivolte a Polizia, Carabinieri e Polizia Locale.

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Ieri mattina, la petizione è stata protocollata, al Comune di Salerno e alla Prefettura, dal consigliere Claudio Russolillo, che ha raccolto le lamentele dei cittadini. Ne abbiamo parlato in diretta con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.

Ascolta
Brigida Vicinanza su giovani violenti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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