Violenze tra giovanissimi e sicurezza nei quartieri di Salerno. Il punto e le riflessioni nel collegamento con Il Mattino

Ci si interroga sempre più spesso, ormai, sul coinvolgimento di giovanissimi in risse nella città di Salerno. L’ultimo episodio martedì sera, nei pressi del Parco Pinocchio, lungo viale Gramsci. Un ragazzo è rimasto ferito al volto e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Ruggi”. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha identificato l’aggressore. Proseguono le indagini.
Intanto dai cittadini residenti le lamentele sugli schiamazzi notturni e il senso di insicurezza che si vive nei quartieri. Dal quartiere di Pastena i residenti di via Bonaventura Rescigno chiedono interventi immediati, attraverso una petizione. Denunciano una situazione che si protrae da tempo, segnalando anche il passaggio di motocicli e veicoli a velocità elevate e ricordando le numerose richieste di intervento già rivolte a Polizia, Carabinieri e Polizia Locale.
Ieri mattina, la petizione è stata protocollata, al Comune di Salerno e alla Prefettura, dal consigliere Claudio Russolillo, che ha raccolto le lamentele dei cittadini. Ne abbiamo parlato in diretta con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
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Brigida Vicinanza su giovani violenti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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