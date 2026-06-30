Violenza sulle donne, approvata in Consiglio Regionale la mozione sul principio del consenso libero.

Violenza sulle donne, approvata in Consiglio la mozione sul principio del consenso libero. Pecoraro: “Sui diritti non sono ammissibili passi indietro”
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione sul principio del consenso nella definizione del reato di violenza sessuale, riaffermando la necessità che la legislazione italiana resti pienamente coerente con la Convenzione di Istanbul, che individua nel consenso libero e attuale il presupposto essenziale nella tutela delle persone vittime di violenza sessuale.
Con questo voto, la Regione Campania conferma una linea politica chiara e inequivocabile: la tutela della libertà, della dignità e dell’autodeterminazione delle donne rappresenta un principio irrinunciabile dell’azione istituzionale. La lotta alla violenza di genere non può conoscere arretramenti, né sul piano normativo né su quello culturale.
“L’approvazione di questa mozione rappresenta una scelta di civiltà e di responsabilità istituzionale. Il consenso, libero e attuale, non è un dettaglio giuridico, ma il fondamento della libertà di ogni persona, il principio che distingue la scelta dalla violenza”, ha dichiarato l’assessora Claudia Pecoraro a Radio Alfa.
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mozione violenza sessuale
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