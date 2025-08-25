Violenza sulle donne, dalla provincia di Salerno tre chiamate al giorno al numero 1522. Il parere di Erminia Maiorino

25/08/2025 Cronaca, Primo Piano

Una media di tre chiamate al giorno al 1522, numero verde dedicato alle violenze sulle donne, provengono dalla provincia di Salerno. Un dato che conferma la presenza di un fenomeno in crescita.

Il femminicidio di Tina Sgarbini di sabato scorso a Montecorvino Rovella è solo l’ultimo episodio che ci ricorda in maniera tragica l’esistenza del problema. Nemmeno la rete dei centri antiviolenza in provincia di Salerno con 16 strutture distribuite in tutti i comuni può arginare la violenza anche se ha fatto uscire allo scoperto molti casi che in passato non venivano denunciati. Garantendo reperibilità h24, i centri offrono supporto psicologico, legale e logistico alle vittime di violenza. 

Questa mattina, ne abbiamo parlato con la psicologa Erminia Maiorino, responsabile del Centro Antiviolenza Anna Borsa di Pontecagnano, Centro di riferimento di tutto l’ambito territoriale.
Erminia Maiorino su violenza sulle donne
