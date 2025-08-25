Violenza sulle donne, dalla provincia di Salerno tre chiamate al giorno al numero 1522. Il parere di Erminia Maiorino

Una media di tre chiamate al giorno al 1522, numero verde dedicato alle violenze sulle donne, provengono dalla provincia di Salerno. Un dato che conferma la presenza di un fenomeno in crescita.
Il femminicidio di Tina Sgarbini di sabato scorso a Montecorvino Rovella è solo l’ultimo episodio che ci ricorda in maniera tragica l’esistenza del problema. Nemmeno la rete dei centri antiviolenza in provincia di Salerno con 16 strutture distribuite in tutti i comuni può arginare la violenza anche se ha fatto uscire allo scoperto molti casi che in passato non venivano denunciati. Garantendo reperibilità h24, i centri offrono supporto psicologico, legale e logistico alle vittime di violenza.
Questa mattina, ne abbiamo parlato con la psicologa Erminia Maiorino, responsabile del Centro Antiviolenza Anna Borsa di Pontecagnano, Centro di riferimento di tutto l’ambito territoriale.
Ascolta
Erminia Maiorino su violenza sulle donne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.