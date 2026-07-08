Violenza sulle donne, il progetto PRISMA rafforza la rete di protezione

08/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Si è tenuto in Provincia a Salerno un convegno dedicato al progetto PRISMA, che racchiude le buone pratiche e le raccomandazioni per il rafforzamento della rete antiviolenza.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, centri antiviolenza, forze dell’ordine ed esperti del settore per fare il punto sulle strategie di contrasto alla violenza di genere. Sono stati trattati diversi temi, tra cui la necessità di una collaborazione stabile tra servizi sociali, sanità, magistratura e istituzioni, la diffusione di linee guida condivise e il ruolo fondamentale della prevenzione culturale. La consigliera provinciale alle Pari Opportunità Annarita Ferrara ha ribadito l’impegno dell’ente nel sostenere i servizi di accoglienza e tutela delle vittime.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Oggi è intervenuta in diretta a Radio Alfa

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annarita ferrara
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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