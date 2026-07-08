Violenza sulle donne, il progetto PRISMA rafforza la rete di protezione

Si è tenuto in Provincia a Salerno un convegno dedicato al progetto PRISMA, che racchiude le buone pratiche e le raccomandazioni per il rafforzamento della rete antiviolenza.
All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, centri antiviolenza, forze dell’ordine ed esperti del settore per fare il punto sulle strategie di contrasto alla violenza di genere. Sono stati trattati diversi temi, tra cui la necessità di una collaborazione stabile tra servizi sociali, sanità, magistratura e istituzioni, la diffusione di linee guida condivise e il ruolo fondamentale della prevenzione culturale. La consigliera provinciale alle Pari Opportunità Annarita Ferrara ha ribadito l’impegno dell’ente nel sostenere i servizi di accoglienza e tutela delle vittime.
Oggi è intervenuta in diretta a Radio Alfa
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annarita ferrara
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