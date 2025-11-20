Violenza di genere, un incontro a UNISA. Presente il questore Conticchio

Il tema della violenza di genere è stato al centro dell’incontro di formazione promosso dall’Ordine dei giornalisti della Campania che si è svolto all’Università degli Studi di Salerno, alla presenza, tra gli altri, del questore di Salerno Giancarlo Conticchio.
L’incontro è stato l’occasione di presentare i risultati del progetto “Eleuteria: una rete per la libertà”, a sostegno di donne vittime di violenza, che ha riguardato l’ambito territoriale S5 e la provincia di Salerno, in merito al quale l’assessore alle politiche sociali del comune di Salerno Paola De Roberto si è detta soddisfatta degli esiti.
Interessante l’intervento del Questore Giancarlo Conticchio, che ha posto l’accento sulla necessità di denunciare la violenza subita, che è il primo passo per affrontare la violenza stessa, ma anche sulla cultura della non indifferenza nei confronti dell’altro.
Il presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli ha sottolineato l’attenzione costante dell’ordine verso il tema della violenza di genere, ricordando la necessità di adottare un linguaggio rispettoso delle diversità e l’introduzione nei mesi scorsi di un nuovo codice deontologico.
LE INTERVISTE
