Violenza di genere, truffe agli anziani e criminalità giovanile: il bilancio dell’Arma a Salerno

Oltre 250mila chiamate al 112 e massima allerta sulla violenza di genere: sono questi i pilastri del bilancio operativo annuale presentato a Salerno dal Comando Provinciale dei Carabinieri.
Durante il tradizionale incontro di fine anno, il Colonnello Filippo Melchiorre ha sottolineato l’impegno dell’Arma nel garantire una risposta capillare alle richieste dei cittadini, con una media di circa 690 interventi giornalieri e oltre 200mila persone identificate nei servizi di pattuglia.
Particolare rilievo è stato dato all’applicazione del “Codice Rosso”: i militari hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria quasi 900 soggetti, eseguendo 87 arresti e 232 misure cautelari per proteggere le vittime di maltrattamenti e stalking. L’attività di contrasto si è estesa alla lotta contro lo spaccio, con il sequestro di 23 chili di droga, e alla prevenzione delle truffe agli anziani. Sul fronte della sicurezza stradale, le violazioni contestate ammontano a quasi 12 milioni di euro.
In vista dei festeggiamenti di San Silvestro, infine, il Nucleo Artificieri ha lanciato un appello alla prudenza, mettendo in guardia la cittadinanza dai “seri pericoli legati agli artifizi pirotecnici non convenzionali” e illegali.
