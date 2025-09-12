Violenza di genere, pubblicato dalla Regione l’avviso per il sostegno alle donne e ai loro figli 

La Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie della Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico per Misure di sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, nonché agli orfani di vittime di femminicidio.
Si prevede l’erogazione di voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento ed all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari, nonché al conseguimento dell’autonomia ed indipendenza. La dotazione resa disponibile è pari a oltre 2 milioni e mezzo di euro. La Linea A.1, in favore delle donne vittime di violenza, prevede un sostegno economico fino a 3mila euro per il sostegno abitativo e per la fuoriuscita dal circuito della violenza.
La Linea B.1 prevede l’erogazione di un sostegno economico fino a 1500 euro per il rimborso dei costi sostenuti per i figli delle donne vittime di violenza nonché orfani di vittime di femminicidio per interventi per il completamento del percorso scolastico e per attività extrascolastiche.
Sono altresì previste le Linee A.2 e B.2. (rispettivamente per le donne e per i figli e gli orfani) che prevedono un sostegno economico fino a 3mila euro per attività di formazione per inserimento e reinserimento lavorativo. Si può presentare domanda dal 18 settembre al 12 novembre accedendo tramite SPID o CIE al sito https://servizi-digitali.regione.campania.it/: il servizio è denominato “Sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e orfani vittime di femminicidio – 2025”.
Per l’ammissione al finanziamento è necessario che la donna vittima di violenza e l’orfano di vittima di femminicidio siano presi in carico dal Centro Antiviolenza e/o Casa di Accoglienza e/o dai Servizi Sociali. Condizione necessaria alla liquidazione del contributo è la permanenza della presa in carico del beneficiario da parte del Centro o della Casa o dei Servizi Sociali per l’intero periodo per il quale è riconosciuto il voucher.
Qualsiasi informazione relativa all’Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: martina.dimaio@regione.campania.it, o contattando il numero 081.796.3606.
