Violenza contro le donne, nella giornata internazionale le storie di donne vittime col Mattino di Salerno

«Il mio ex ha provato a strangolarmi nell’estate del 2023. Ho vissuto lo stato di premorte, ma sono riuscita a sopravvivere». È una testimonianza dolorosa quella resa da una giovane salernitana, vittima di una violenza che le ha segnato la vita. Il suo aggressore è stato condannato in primo grado a 3 anni e 8 mesi, senza che venisse contestato il tentato omicidio. Aveva persino provato a patteggiare, ma l’avvocato che la assiste con il supporto della rete antiviolenza “Differenza Donna”, è riuscita a far respingere la richiesta. La voce della donna è ferma, nonostante porti ancora addosso le ferite – fisiche e invisibili – di quella notte.
La testimonianza della giovane salernitana si intreccia con molte altre, perché le storie che arrivano ai centri antiviolenza raccontano la stessa trama di paura, sopravvivenza e resistenza.
La vittima più piccola, questa volta, ha solo cinque anni. È finita in una casa rifugio dieci giorni fa insieme alla madre, dopo un’escalation iniziata già durante la gravidanza: botte, minacce, isolamento. L’ultimo episodio, il 6 novembre, quando l’uomo ha tentato di raggiungere la bambina per colpirla. La madre si è frapposta, subendo l’ennesima aggressione. Solo allora ha trovato la forza di chiedere aiuto. Il Tribunale per i minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre: oggi madre e figlia sono al sicuro. Il caso è arrivato allo Sportello Rosa Aps, da anni in prima linea nella tutela delle donne. Queste e altre storie di violenze sono raccontate dalla collega Viviana De Vita sul Mattino di Salerno. Ne abbiamo parlato in diretta.
Viviana De Vita su storie di violenza alle donne
