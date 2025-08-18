Violenta rissa nella notte a Sapri, coinvolti una trentina di ragazzi

18/08/2025 Cronaca Nessun commento

Notte di tensione sul lungomare di Sapri, dove poco dopo la mezzanotte è avvenuta una violenta rissa tra giovani.

A fronteggiarsi nei pressi dell’area spettacoli sarebbero stati circa una trentina di ragazzi che poi si sono spostati sul lungomare sud.

All’origine del rissa, stando a quanto emerso, motivi banali che hanno però acceso gli animi fino a trasformare il confronto verbale in scontro fisico.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Alcuni adulti presenti hanno tentato di riportare la calma, ma i ragazzi si sono rapidamente dispersi. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Sapri.

Le indagini sono ora in corso per individuare i protagonisti dell’episodio.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento