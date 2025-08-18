Violenta rissa nella notte a Sapri, coinvolti una trentina di ragazzi

Notte di tensione sul lungomare di Sapri, dove poco dopo la mezzanotte è avvenuta una violenta rissa tra giovani.
A fronteggiarsi nei pressi dell’area spettacoli sarebbero stati circa una trentina di ragazzi che poi si sono spostati sul lungomare sud.
All’origine del rissa, stando a quanto emerso, motivi banali che hanno però acceso gli animi fino a trasformare il confronto verbale in scontro fisico.
Alcuni adulti presenti hanno tentato di riportare la calma, ma i ragazzi si sono rapidamente dispersi. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Sapri.
Le indagini sono ora in corso per individuare i protagonisti dell’episodio.
