Violenta rissa a Capaccio Paestum, accoltellato giovane egiziano

07/09/2025 Cronaca Nessun commento

E’ di un ferito grave il bilancio della violenta rissa che si è verificata nella notte, tra alcuni immigrati, a Capaccio Scalo, nei pressi del parco La Collinetta, in via Italia ’61.

Un ragazzo egiziano è stato colpito con alcune coltellate alle braccia.

A dare l’allarme è stato un residente della zona, che ha visto il ferito accasciarsi prima sul cofano di un’auto parcheggiata, per poi finire a terra. I carabinieri hanno rintracciato l’aggressore. Si tratta di un connazionale.

In corso le indagini per risalire alle cause della lite. 

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

