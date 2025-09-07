Violenta rissa a Capaccio Paestum, accoltellato giovane egiziano

E’ di un ferito grave il bilancio della violenta rissa che si è verificata nella notte, tra alcuni immigrati, a Capaccio Scalo, nei pressi del parco La Collinetta, in via Italia ’61.
Un ragazzo egiziano è stato colpito con alcune coltellate alle braccia.
A dare l’allarme è stato un residente della zona, che ha visto il ferito accasciarsi prima sul cofano di un’auto parcheggiata, per poi finire a terra. I carabinieri hanno rintracciato l’aggressore. Si tratta di un connazionale.
In corso le indagini per risalire alle cause della lite.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.