Violenta lite a Sarno tra due giovani feriti con arma da taglio

Nella notte a Sarno due persone originarie di Poggiomarino sono rimaste ferite al culmine di una violenta lite scoppiata nei pressi del Makumba Beach Club, un locale aperto solo d’estate.
Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, uno dei feriti è un minorenne: trasportato all’ospedale è stato medicato per lievi ferite da arma da taglio e dimesso.
Risultano invece più critiche le condizioni del secondo soggetto coinvolto che sarebbe stato trasferito all’ospedale di Salerno con una prognosi di trenta giorni. Indagano i carabinieri.
