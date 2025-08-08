Vini salernitani, la sfida ai cambiamenti climatici e ai concorrenti dell’economia globale

Marco Serra è il nuovo presidente del Consorzio Vita Salernum Vites Consorzio Tutela Vini Salernitani.
Viticoltore, 47 anni, ha la sua attività ad Aquara nel cuore del Cilento: “La mia è la zona più vitata della provincia di Salerno. Partiamo da qua per dare nuova linfa agli associati e rinnovare la loro partecipazione alla vita consortile. Le nostre produzioni sono eccellenze che vanno valorizzate prestando attenzione alla loro promozione. Abbiamo la necessità di aggiornare i disciplinari di produzione per adeguarli alle esigenze delle imprese”.
Le sfide per i vini salernitani?: “I cambiamenti climatici e la concorrenza della globalizzazione”.
Ascolta
fturo dell’enologia salernitana
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.