Vini salernitani, la sfida ai cambiamenti climatici e ai concorrenti dell’economia globale

Marco Serra è il nuovo presidente del Consorzio Vita Salernum Vites Consorzio Tutela Vini Salernitani. 

Viticoltore, 47 anni, ha la sua attività ad Aquara nel cuore del Cilento: “La mia è la zona più vitata della provincia di Salerno. Partiamo da qua per dare nuova linfa agli associati e rinnovare la loro partecipazione alla vita consortile. Le nostre produzioni sono eccellenze che vanno valorizzate prestando attenzione alla loro promozione. Abbiamo la necessità di aggiornare i disciplinari di produzione per adeguarli alle esigenze delle imprese”.

Le sfide per i vini salernitani?: “I cambiamenti climatici e la concorrenza della globalizzazione”.

fturo dell’enologia salernitana
