Vini italiani negli Stati Uniti, a Natale e Capodanno gli americani non rinunciano alle bollicine. Il punto con Ciro Pirone da Boston

Lo scorso anno ha festeggiato i primi 25 anni vissuti negli Stati Uniti, Ciro Pirone, originario di Salerno, esperto di vini, che oggi abbiamo raggiunto a Boston dove vive con la famiglia. Dopo aver lavorato per 17 anni come responsabile del portafoglio vini italiani per un’importante società di distribuzione degli Stati Uniti, ora Ciro lavora per un’altra azienda più piccola gestita da un italiano.
Nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 14 dicembre 2025, con Ciro Pirone abbiamo parlato del binomio vini italiani e feste di Natale e di Fine Anno negli Stati Uniti.
Ascolta
Ciro Pirone da Boston
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.