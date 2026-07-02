Vincenzo Fagiolo è il nuovo Presidente del Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano

Passaggio di consegne al vertice del Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano. Vincenzo Fagiolo guiderà il Club per l’Anno Sociale 2026-2027, raccogliendo il testimone dalla Past President Manuela Giudice.
Da oltre trent’anni il Club rappresenta una realtà di riferimento nel Vallo di Diano grazie ai numerosi service dedicati alla salute, alla solidarietà, alla cultura e al sociale.
Nel direttivo figurano la Vicepresidente Caterina Di Bisceglie e il Segretario Giuseppe Paglia. Si aggiunge la nomina di Massimo Burzo a Presidente di Zona, prestigioso incarico che valorizza il Club e l’intero territorio.
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