Vincenzo Fagiolo è il nuovo Presidente del Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano

02/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Passaggio di consegne al vertice del Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano. Vincenzo Fagiolo guiderà il Club per l’Anno Sociale 2026-2027, raccogliendo il testimone dalla Past President Manuela Giudice.
Da oltre trent’anni il Club rappresenta una realtà di riferimento nel Vallo di Diano grazie ai numerosi service dedicati alla salute, alla solidarietà, alla cultura e al sociale.
Nel direttivo figurano la Vicepresidente Caterina Di Bisceglie e il Segretario Giuseppe Paglia. Si aggiunge la nomina di Massimo Burzo a Presidente di Zona, prestigioso incarico che valorizza il Club e l’intero territorio.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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