Vincenzo De Luca vince a Salerno al primo turno la sfida a 8. Ottiene il 58% dei voti e diventa sindaco per la quinta volta

Il risultato del Comune di Salerno in questa tornata elettorale è il più significativo su cui sono puntati anche i riflettori della politica nazionale. Tra gli otto candidati a sindaco l’ex governatore Vincenzo De Luca è stato eletto al primo turno, con circa il 58% dei consensi, divenendo sindaco della città di Salerno per la quinta volta a distanza di 10 anni dall’ultimo mandato.
Ha affrontato la sfida senza il simbolo del Pd, con il sostegno di due liste di partito e altre 5 civiche, contro, non solo il candidato del centrodestra Marenghi, ma anche contro Lanocita, sostenuto da una parte del centrosinistra rappresentata da Movimento Cinque Stelle e Avs.
Marenghi ha ottenuto il 15% dei voti; Lanocita il 14,10%; il candidato dei Moderati, Zambrano, il 6,5% circa; Elisabetta Barone, consigliere comunale uscente il 2,4%; Domenico Ventura altro consigliere uscente il 2,3%; Alessandro Turchi l’1,3%; Antonio Pio De Felice, lo 0,4% circa.
Vincenzo De Luca, ieri sera, ha diffuso una dichiarazione:“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro” .
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