Vincenzo De Luca non festeggia ma va per cantieri. Attesa l’assegnazione dei voti della Sezione 2. Il punto con Andrea Pellegrino

Senza aspettare la formalità della proclamazione, Vincenzo De Luca, eletto sindaco per la quinta volta al Comune di Salerno, ieri, ha preferito tornare in strada controllando i cantieri fermi in città, e riprendendo il contrasto ai parcheggiatori abusivi. Dall’analisi del voto emerge che il voto disgiunto danneggia il neo sindaco che ottiene meno voti delle liste di coalizione.
Rispetto alla precedente amministrazione avrebbe una maggioranza con un consigliere in meno. Ancora non è possibile stabilire la precisa composizione del consiglio a causa delle verifiche in corso alla sezione numero 2 dove sono in ballo oltre 500 voti che dovranno essere assegnati. Abbiamo fatto il punto con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su voto a Salerno
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