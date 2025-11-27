Villa Carrara a Salerno è sul mercato degli affitti, quale la destinazione. Le riflessioni con Tommaso Siani (La Città)

27/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Ci si interroga in questi giorni sul futuro di Villa Carrara a Salerno dopo che i Cavalieri dell’Ordine di Malta, proprietari della struttura ottocentesca, hanno dato mandato ad un’agenzia immobiliare napoletana di cercare affittuari per la Villa. E’ stata offerta a 5mila euro al mese.

L’edificio affaccia sulla via Posidonia e su un parco pubblico di circa 2mila metri quadrati con giardini e alberi secolari. Giardini che, ricorda il capo dello staff del sindaco, Vincenzo Luciano, sono destinati a uso pubblico. Chiunque vorrà affittare Villa Carrara dovrà comportarsi come tutti gli altri cittadini salernitani e come tutti gli avventori. Non diventano proprietari anche degli spazi esterni che continuano ad essere gestiti dal Comune che non farà da giardiniere.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Della vicenda si occupata oggi il quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato con il direttore Tommaso Siani.
Ascolta
Tommaso Siani su affitto villa Carrara
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento