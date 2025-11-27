Villa Carrara a Salerno è sul mercato degli affitti, quale la destinazione. Le riflessioni con Tommaso Siani (La Città)

Ci si interroga in questi giorni sul futuro di Villa Carrara a Salerno dopo che i Cavalieri dell’Ordine di Malta, proprietari della struttura ottocentesca, hanno dato mandato ad un’agenzia immobiliare napoletana di cercare affittuari per la Villa. E’ stata offerta a 5mila euro al mese.
L’edificio affaccia sulla via Posidonia e su un parco pubblico di circa 2mila metri quadrati con giardini e alberi secolari. Giardini che, ricorda il capo dello staff del sindaco, Vincenzo Luciano, sono destinati a uso pubblico. Chiunque vorrà affittare Villa Carrara dovrà comportarsi come tutti gli altri cittadini salernitani e come tutti gli avventori. Non diventano proprietari anche degli spazi esterni che continuano ad essere gestiti dal Comune che non farà da giardiniere.
Della vicenda si occupata oggi il quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato con il direttore Tommaso Siani.
Tommaso Siani su affitto villa Carrara
