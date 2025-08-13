Vietri sul Mare, devastato l’ingresso della Chiesa di Sant’Antonio da Padova. La rabbia del sindaco

13/08/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Ignoti hanno letteralmente devastato l’area antistante l’ingresso della Chiesa di Sant’Antonio da Padova nella frazione di Marina a Vietri sul Mare.
A darne notizia, il sindaco Giovanni De Simone che attraverso i social ha fermamente condannato l’episodio avvenuto probabilmente nelle ore notturne.
«È veramente sconcertante quello che è avvenuto davanti alla chiesa, che non può essere assolutamente circoscrivibile ad una semplice bravata ma ad un vero e proprio atto vile, ingiustificabile e soprattutto offensivo nei confronti del luogo e del significato che esso rappresenta. – ha dichiarato il primo cittadino Giovanni De Simone – Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al parroco ed alla comunità religiosa di Marina ed auspichiamo che le forze dell’ordine sappiano fare prontamente luce sull’accaduto».
«Un atto grave verso un luogo sacro, davvero non c’è nessuna giustificazione – ha detto Giuseppe Giannella, consigliere con delega alla polizia municipale – Su questa vicenda sono già stati attivati tutti i controlli necessari, anche attraverso la videosorveglianza, per fornire agli investigatori tutti gli elementi utili ad individuare i responsabili, così da poter essere severamente puniti».
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento