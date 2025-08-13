Vietri sul Mare, devastato l’ingresso della Chiesa di Sant’Antonio da Padova. La rabbia del sindaco

Ignoti hanno letteralmente devastato l’area antistante l’ingresso della Chiesa di Sant’Antonio da Padova nella frazione di Marina a Vietri sul Mare.
A darne notizia, il sindaco Giovanni De Simone che attraverso i social ha fermamente condannato l’episodio avvenuto probabilmente nelle ore notturne.
«È veramente sconcertante quello che è avvenuto davanti alla chiesa, che non può essere assolutamente circoscrivibile ad una semplice bravata ma ad un vero e proprio atto vile, ingiustificabile e soprattutto offensivo nei confronti del luogo e del significato che esso rappresenta. – ha dichiarato il primo cittadino Giovanni De Simone – Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al parroco ed alla comunità religiosa di Marina ed auspichiamo che le forze dell’ordine sappiano fare prontamente luce sull’accaduto».
«Un atto grave verso un luogo sacro, davvero non c’è nessuna giustificazione – ha detto Giuseppe Giannella, consigliere con delega alla polizia municipale – Su questa vicenda sono già stati attivati tutti i controlli necessari, anche attraverso la videosorveglianza, per fornire agli investigatori tutti gli elementi utili ad individuare i responsabili, così da poter essere severamente puniti».
