Vietri sul Mare, cena di Natale Anfass Salerno: raccolti oltre 8mila euro per nuovi progetti. L’intervento del presidente Parisi

18/12/2025 Attualità, Cultura, Eventi, Primo Piano Nessun commento
Grande successo ieri sera a Vietri sul Mare per la Cena di Natale della Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa”, da sempre un appuntamento speciale capace di unire la comunità attorno a valori condivisi come accoglienza, solidarietà e inclusione. Una serata di condivisione a sostegno di un innovativo progetto dedicato alla Multisensorialità e al Benessere. 
Grazie alla generosità di 180 ospiti, sono state raccolte donazioni per un totale di 8.120 euro. Con i fondi raccolti si rafforza la possibilità di ampliare e diversificare i servizi della Fondazione Anffas “Giovanni Caressa” e realizzare spazi destinati alla realizzazione di una piscina per attività terapeutiche in acqua, ambienti multisensoriali, aree educative e formative.

Ne abbiamo parlato con Salvatore Parisi, Presidente della Fondazione Anffas Salerno.

Ascolta
Parisi su cena Natale
AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

