Vietri sul Mare, cena di Natale Anfass Salerno: raccolti oltre 8mila euro per nuovi progetti. L’intervento del presidente Parisi

Grande successo ieri sera a Vietri sul Mare per la Cena di Natale della Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa”, da sempre un appuntamento speciale capace di unire la comunità attorno a valori condivisi come accoglienza, solidarietà e inclusione. Una serata di condivisione a sostegno di un innovativo progetto dedicato alla Multisensorialità e al Benessere.
Grazie alla generosità di 180 ospiti, sono state raccolte donazioni per un totale di 8.120 euro. Con i fondi raccolti si rafforza la possibilità di ampliare e diversificare i servizi della Fondazione Anffas “Giovanni Caressa” e realizzare spazi destinati alla realizzazione di una piscina per attività terapeutiche in acqua, ambienti multisensoriali, aree educative e formative.
Ne abbiamo parlato con Salvatore Parisi, Presidente della Fondazione Anffas Salerno.
Parisi su cena Natale
