VI edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro per la crescita professionale e opportunità di inserimento lavorativo.

Da oggi a dopodomani, i temi della formazione e del lavoro diventano protagonisti in Campania, con la VI edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, presso la Giffoni Multimedia Valley a Giffoni Valle Piana.
La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa dal Fondazione Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, è un evento dedicato all’incontro e al confronto tra il mondo della formazione (Enti Formativi, Scuole, Università ecc.) e del lavoro (Aziende, Agenzie per il Lavoro, Professionisti, ecc.) e dei principali stakeholder Fondazioni e Istituzioni regionali e nazionali.
La Borsa, negli anni, si è affermata tra gli eventi di maggiore interesse in grado di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale e opportunità di inserimento lavorativo.
La sesta edizione punta i riflettori su intelligenza artificiale (IA) e discipline STEM, sottolineando come queste stiano trasformando il mondo del lavoro e le competenze richieste alle nuove generazioni. L’evento, attraverso convegni e workshop con la partecipazione di esperti nazionali, istituzioni e imprese, si pone l’obiettivo di favorire un dibattito costruttivo sulle opportunità offerte dal digitale e dalle nuove tecnologie per la crescita economica, sociale e culturale del nostro paese.
Sul posto, al microfono di Alessandro Mazzaro, il parere di Edoardo Gisolfi Vicepresidente di Confindustria Salerno e di Antonio Vitolo Ceo di Stratego.
Borsa mediterranea della formazione e del lavoro
