Video scandalo al Ruggi. Insorge la FP CGIL Salerno. Il punto con il segretario Capezzuto

Un video volgare, certo non ironico, girato tra i corridoi del Pronto Soccorso del Ruggi, un luogo che, per sua natura, rappresenta la prima linea della sanità pubblica
Nel video si vedono alcuni infermieri che scherzano tra di loro – in un momento di pausa – utilizzando anche attrezzature mediche. Secondo quanto emerso dal video, nessun paziente sarebbe stato coinvolto. La Direzione del Ruggi, è venuta a conoscenza della diffusione in rete di un video i cui contenuti gettano grave discredito sulla serietà e sull’impegno del personale tutto dell’Azienda. Nello stigmatizzare l’irresponsabilita’ degli autori del video e la diffusione dello stesso, la ASL ha comunicato di avere attivato un percorso di accertamento degli atteggiamenti riscontrati, anche ai fini disciplinari e si riserva in ogni caso, di valutare ogni azione giudiziaria a tutela dell’immagine aziendale, auspicando infine che anche gli Ordini Professionali cui afferiscono i soggetti, adottino le iniziative del caso.
Sul caso è intervenuta anche la FP CGIL Salerno: “Per colpa di pochi si infanga il sacrificio di migliaia di professionisti”. A Radio Alfa il rammarico del Segretario Generale FP CGIL Salerno, Antonio Capezzuto
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Capezzuto su Ruggi
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