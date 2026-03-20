Video girati all’interno dell’ospedale Ruggi di Salerno, accertamenti di Azienda e Nas. Il punto con La Città di Salerno

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ruggi di Salerno aveva preannunciato il pugno duro nei confronti dei protagonisti dei video girati nelle corsie dell’ospedale cittadino e diffusi su TikTok.
Sono scattati gli accertamenti del caso, non solo da parte dei vertici aziendali, ma anche da parte dei Carabinieri del Nas. Ma il fermento nelle corsie del “Ruggi” è destinato a proseguire: nella puntata andata in onda ieri di “Super Salerno”, infatti, sono spuntati altri video registrati al Ruggi, tra operatori intenti a guardare partite di calcio con il cellulare e festicciole organizzate nelle stanze di alcuni reparti.
Questa mattina, abbiamo fatto punto e riflessioni con Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
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Tommaso Siani su indagini diffusione video in ospedale Ruggi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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