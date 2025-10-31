Vibonati, il comune premia il migliore orto con il premio “Felice Polito”

Migliorare la coltivazione degli orti familiari promuovendo le pratiche agricole sostenibili e di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli orti urbani e domestici: è l’obiettivo del premio “Felice Polito”, per il quale il consiglio comunale di Vibonati ha recentemente approvato il relativo regolamento.
Lo scopo del concorso è quello di incentivare la cura degli spazi verdi privati favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla tutela dell’ambiente, promuovendo le pratiche agricole sostenibili e sensibilizzando la cittadinanza all’importanza degli orti urbani e
domestici. Al concorso possono partecipare tutti i cittadini residenti a Vibonati che si dedicano all’orto; al vincitore sarà destinato un premio di 3000 euro.
Il Prof. Luigi Polito, a cui si deve anche il monumento dedicato al Prof. Stoppelli, ha donato al Comune di Vibonati la somma di 40 mila euro ossia la somma destinata ai vincitori delle prime dieci edizioni e comprensiva anche delle spese per le diverse commissioni di gara.
