Viabilità, riapre con un giorno d’anticipo la SS163 Amalfitana interrotta per una frana tra Vietri e Cetara

Con un giorno di anticipo rispetto alla roadmap tracciata per l’intervento di messa in sicurezza dopo lo smottamento di venerdì scorso in località Fuenti, la riapertura della SS163 Amalfitana.
Il via libera alla ripresa della circolazione stradale, seppur a sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici, è previsto per le 19 di oggi, quando il resto della Costiera Amalfitana sarà nuovamente collegata attraverso la SS163 a Vietri e Salerno. In questi giorni le amministrazioni comunali di Vietri sul Mare e Cetara, hanno monitorato costantemente le fasi del delicato intervento di somma urgenza autorizzato già venerdì mattina dopo il sopralluogo del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania.
L’attività di messa in sicurezza, prima attraverso la movimentazione del materiale crollato col cedimento del terrapieno poi con la bonifica dell’area interessata dalla frana, ha visto all’opera oltre trenta persone tra tecnici e operai della ditta incaricata che ha previsto due turni di lavoro per accorciare il più possibile i tempi dell’intervento.
