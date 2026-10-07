Via libera del Cipess ai 139 milioni di euro per Arechi e Campo Volpe a Salerno. Il punto con Andrea Pellegrino

07/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Ieri pomeriggio, è arrivato il via libera alla delibera del CIPESS che modifica l’accordo di coesione tra Regione Campania e Governo Nazionale. Vengono così finanziati con l’utilizzo del fondo di rotazione 150 milioni di euro per lo stadio Maradona di Napoli e 139 milioni di euro per lo stadio Arechi e il campo Volpe di Salerno.

L’Arechi e il Maradona sono candidati  ad ospitare le partite del campionato europeo di calcio del 2032. Il cronoprogramma delle opere dovrà ricevere un’accelerazione per fare in modo di terminare i lavori entro 3 anni così da consentire a Salerno di non perdere l’occasione di ospitare gli Europei di Calcio 2032. Abbiamo commentato la notizia con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera. 

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Ascolta
Andrea Pellegrino su delibera Cipess e Arechi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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