Via libera al risanamento SRA di Polla, disposti interventi dalla Regione. Il sindaco Loviso ricostruisce la vicenda

Possono partire i primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica su tre impianti di trattamento rifiuti dismessi in Campania, tra i quali quello di Polla, attivando la programmazione degli interventi in danno dei soggetti inadempienti. Lo ha disposto la Giunta Regionale per motivi di sicurezza ambientale e per la salute dei cittadini.
E’ un atto di responsabilità e tempestività che risponde alle gravi situazioni di rischio ambientale segnalate dalle amministrazioni locali e dai cittadini, in particolare a seguito dell’incendio che ha colpito il sito della ‘S.R.A. di Polla. L’intervento regionale garantirà la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti, oltre alle indagini per accertare eventuali contaminazioni.
Ne abbiamo parlato con il sindaco di Polla Massimo Loviso che nei mesi scorsi aveva più volte chiesto l’intervento della Regione Campania.
Ascolta
Massimo Loviso su risanamento sito SRA Polla
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.