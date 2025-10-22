Via libera al Disegno di legge in materia di rischio sismico. Il punto con Gaetano Sammartino di SIGEA

Via libera dalla Regione Campania al Disegno di legge in materia di rischio sismico.
E’ stata pubblicata sul Burc numero 74 del 17 ottobre scorso, l’approvazione (con 30 voti favorevoli e 3 astenuti) da parte del Consiglio regionale della CAMPANIA del Disegno di legge ‘Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983’ che prevede il trasferimento dal Genio Civile ai Comuni, alle Unioni di Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facciano richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e le funzioni relative ai procedimenti autorizzatori e le attività di vigilanza in materia di difesa del territorio dal rischio sismico; restano, invece, in capo al Genio Civile le attività e le funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo, se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00. La legge entrerà dunque in vigore a novembre, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino regionale. abbiamo voluto fare il punto con il geologo Gaetano Sammartino, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale, sezione Campania
