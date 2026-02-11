Vertenza lavoro per oltre 1.000 addetti, nella ASL Salerno. Il punto con Pietro Contemi della Fisascat Cisl Salerno

A Salerno cresce la preoccupazione per la situazione dei lavoratori che garantiscono servizi essenziali all’interno delle strutture sanitarie dell’Asl.
La vertenza riguarda oltre 1.001 addetti, di aziende private, impegnati quotidianamente nella pulizia, sanificazione e nei servizi di ausiliariato dei principali ospedali e presidi territoriali della provincia. L’incertezza sul futuro occupazionale e sulle condizioni contrattuali sta mettendo a rischio non solo il lavoro di queste persone, ma anche la continuità e la qualità dei servizi che garantiscono la sicurezza dei pazienti. Noi ne abbiamo parlato in diretta con il segretario generale della Fisascat Cisl Salerno, Pietro Contemi
Ascolta
Contemi su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
