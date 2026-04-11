Vertenza lavoratori Autogrill di Baronissi. Il punto con il presidente della Commissione trasporti, Luca Cascone

Ieri in Commissione trasporti in Consiglio regionale, l’audizione sulla vertenza dell’Autogrill di Baronissi.
Una situazione che sta mettendo seriamente a rischio il futuro di 41 lavoratori e delle loro famiglie. Una vicenda complessa, che rischia di avere ricadute pesanti su un territorio come quello di Salerno, già segnato da fragilità occupazionali. Nelle settimane scorse il presidente di Commissione, Luca Cascone aveva già aperto un confronto con il Segretario Generale della Fisascat CISL di Salerno, Pietro Contemi, per approfondire tutti gli aspetti della vertenza e portarla con forza all’attenzione istituzionale. Oggi il presidente Luca Cascone ne ha parlato in diretta su Radio Alfa
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Cascone su vertenza autogrill
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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