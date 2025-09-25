Vertenza Fonderie Pisano. Oggi incontro in Prefettura con le RSU. Il punto con Mimmo Volpe

Vertenze lavoro, incontro in Prefettura con i rappresentanti sindacali delle Fonderie Pisano.
“Difendere 120 posti di lavoro, difendere un imprenditore che ha deciso di investire in un territorio nel quale si registrano pesanti vertenze occupazionali, come la crisi che sta interessando la Cooper Standard di Battipaglia”. È quanto hanno chiesto questa mattina, in un incontro in Prefettura, i rappresentanti sindacali delle Fonderie Pisano, Angelo Clemente e Mimmo Volpe che hanno rivolto un appello al prefetto Esposito, ricordando anche che tutti i controlli i ai quali l’azienda è stata sottoposta negli ultimi anni, hanno sempre dato un responso positivo sul rispetto dei criteri ambientali. Mimmo Volpe e Angelo Clemente, hanno chiesto al prefetto di Salerno di farsi portavoce delle buone ragioni dell’impresa che è alla ricerca di uno spazio, di un’area dove delocalizzare l’impianto con in mano un progetto anche per la trasformazione energetica. Le Fonderie Pisano dovranno dire addio all’alimentazione a carbone e puntare sull’energia elettrica ma il progetto, seppure pronto, non trova spazi adeguati. Ne abbiamo discusso in diretta con il rappresentante sindacale delle Fonderie Pisano, Mimmo Volpe
