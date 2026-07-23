Vertenza Fonderie Pisano, Chiesto incontro urgente a De Luca. Il punto con Volpe della RSU aziendale

Nuova missiva al sindaco di Salerno De Luca chiedendo di fissare con le rappresentanze sindacali un incontro a breve, anche in vista dei prossimi appuntamenti già definiti per la vertenza Fonderie Pisano.
Una nota che richiama una precedente richiesta di convocazione di un incontro per definire la vertenza Fonderie Pisano a Salerno dello scorso 3 giugno u.s.
Nella nota si ricorda che, nel frattempo, come è noto, è stata fissata per il prossimo 26 agosto la data della Conferenza dei Servizi che dovrà procedere al riesame dell’AIA delle Fonderie Pisano Salerno sulla base del nuovo progetto di decarbonizzazione degli impianti presentato dall’azienda.
La RSU e tutte le maestranze ritengono che una possibile riapertura a Fratte rappresenta certamente un dato positivo in termini di ripresa lavorativa e di superamento del rischio di cessazione dell’attività ma l’obiettivo è un reale e stabile futuro occupazionale per tutte le 100 maestranze e famiglie impegnate nello stabilimento con la realizzazione di nuovi investimenti green in altra area idonea, così come già in fase di discussione al Tavolo attivato al MIMIT a Roma dallo scorso aprile 2026. Sui temi di quel Tavolo resta, ancora ad oggi, il nodo della nuova area da individuare con possibili localizzazioni in provincia di Salerno. Ne abbiamo parlato in diretta con Domenico Volpe, rappresentante della RSU aziendale delle Fonderie Pisano
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Volpe su Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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