Vertenza Fonderie Pisano, c’è preoccupazione per le maestranze. Il punto con la RSU Domenico Volpe

Vertenza Fonderie Pisano, c’è preoccupazione per le maestranze.
Con l’obbligo di cessazione delle attività dello stabilimento Fonderie Pisano a Salerno, oltre 100 maestranze vivono ora in un clima di cocente emergenza occupazionale. Un’emergenza che deve essere affrontata con l’impegno concreto di tutte le Istituzioni territoriali e regionali, perché le decisioni assunte sulla materia non possono e non devono penalizzare il diritto al lavoro di tanti lavoratori e famiglie e non possono essere scaricate solo sulle loro spalle. Dalle segreterie Regionali e Provinciali di CGIL e FIOM arriva la richiesta di prosecuzione del Tavolo in Prefettura sulla vertenza Fonderie Pisano. Noi ne abbiamo parlato in diretta con Domenico Volpe rappresentante sindacale delle Fonderie Pisano
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Volpe su Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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