Vertenza Fonderie Pisano a Salerno. Quale futuro? Il punto con Francesca D’Elia, segretaria provinciale FIOM Cgil

Nuova mobilitazione per la vertenza delle Fonderie Pisano, a Salerno.
Questa mattina lavoratori, familiari e delegazioni di altre aziende del territorio si sono ritrovati davanti alla Prefettura di Salerno, in piazza Amendola, per chiedere un incontro con il prefetto e riportare l’attenzione sulla difficile situazione dello stabilimento di via dei Greci. Numerosi i cartelli esposti dai manifestanti, scesi in piazza per chiedere risposte concrete sul futuro della fabbrica e dei suoi dipendenti. Una delegazione di operai e rappresentanze sindacali ha incontrato il Prefetto Esposito. Le novità in diretta con Francesca D’Elia, segretaria provinciale FIOM Cgil
D’Elia su Fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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