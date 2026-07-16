Vertenza ex LSU del Parco Nazionale. L’Ente diserta incontro in Regione. Il punto con Carmine Parisi FP CGIL Salerno

Vertenza ex LSU del Parco del Cilento. Il Parco diserta incontro in Regione. Il punto con Carmine Parisi FP CGIL Salerno.
Si è svolto questa mattina a Napoli, presso gli uffici della Regione Campania, un importante incontro richiesto dalla FP CGIL Salerno per individuare una soluzione concreta alla vertenza dei 19 lavoratori ex LSU del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, stabilizzati nel 2021 con contratti part-time di appena 12 ore settimanali in categoria A.
All’incontro tra sindacato e Regione ha preso parte, per la segreteria della FP CGIL Salerno, Carmine Parisi
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Parisi su LSU
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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