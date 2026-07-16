Vertenza ex LSU del Parco del Cilento. La posizione del Parco del Cilento. A Radio Alfa il presidente Coccorullo.
Non era presente l’Ente Parco questa mattina a Napoli, dove si è svolto, presso gli uffici della Regione Campania, un importante incontro richiesto dalla FP CGIL Salerno per individuare una soluzione concreta alla vertenza dei 19 lavoratori ex LSU del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, stabilizzati nel 2021 con contratti part-time di appena 12 ore settimanali in categoria A. A Radio Alfa, in diretta, il presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Coccorullo affronta la questione
Ascolta
Coccorullo su LSU
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.