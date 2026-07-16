Vertenza ex LSU del Parco del Cilento. La posizione del Parco del Cilento. A Radio Alfa il presidente Coccorullo

16/07/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Vertenza ex LSU del Parco del Cilento. La posizione del Parco del Cilento. A Radio Alfa il presidente Coccorullo.

Non era presente l’Ente Parco questa mattina a Napoli, dove si è svolto, presso gli uffici della Regione Campania, un importante incontro richiesto dalla FP CGIL Salerno per individuare una soluzione concreta alla vertenza dei 19 lavoratori ex LSU del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, stabilizzati nel 2021 con contratti part-time di appena 12 ore settimanali in categoria A. A Radio Alfa, in diretta, il presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Coccorullo affronta la questione
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Coccorullo su LSU
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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