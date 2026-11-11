Vertenza Culp Flavio Gioia al porto di Salerno, fumata bianca al vertice in Prefettura. Il punto con il presidente Enzo D’Agostino

11/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si è conclusa con una fumata bianca la riunione in Prefettura a Salerno, ieri pomeriggio, sulla vertenza della cooperativa Culp Flavio Gioia al porto di Salerno. Al termine dell’incontro è arrivata la disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e delle aziende del settore della logistica a trovare una soluzione ad erogare indennità e contributi economici compensativi richiesti dai circa 100 lavoratori della cooperativa portuale.

L’incontro ha rappresentato un primo importante passo verso il superamento della crisi che ha coinvolto le maestranze del porto, aprendo nuove prospettive per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

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La disponibilità manifestata dai soggetti istituzionali e dalle imprese della logistica consentirà ora di avviare un tavolo, chiamato a definire gli interventi necessari e a individuare un’intesa capace di tutelare il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti. Per saperne di più è intervenuto in diretta il presidente Enzo D’Agostino.

Ascolta
Enzo D’Agostino su vertenza Culp Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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