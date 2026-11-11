Vertenza Culp Flavio Gioia al porto di Salerno, fumata bianca al vertice in Prefettura. Il punto con il presidente Enzo D’Agostino

Si è conclusa con una fumata bianca la riunione in Prefettura a Salerno, ieri pomeriggio, sulla vertenza della cooperativa Culp Flavio Gioia al porto di Salerno. Al termine dell’incontro è arrivata la disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e delle aziende del settore della logistica a trovare una soluzione ad erogare indennità e contributi economici compensativi richiesti dai circa 100 lavoratori della cooperativa portuale.
L’incontro ha rappresentato un primo importante passo verso il superamento della crisi che ha coinvolto le maestranze del porto, aprendo nuove prospettive per la salvaguardia dei livelli occupazionali.
La disponibilità manifestata dai soggetti istituzionali e dalle imprese della logistica consentirà ora di avviare un tavolo, chiamato a definire gli interventi necessari e a individuare un’intesa capace di tutelare il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti. Per saperne di più è intervenuto in diretta il presidente Enzo D’Agostino.
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Enzo D’Agostino su vertenza Culp Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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