Vertenza Cooper Standard, c’è speranza. Il punto con Alessandro Antoniello della UILTEC

Vertenza Cooper Standard, c’è speranza. Passo in avanti decisivo verso la salvaguardia del sito produttivo e dei livelli occupazionali.
Nell’incontro svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), l’azienda ha illustrato le tappe del piano di rilancio industriale, supportata dall’advisor Vertus. Il percorso delineato punta all’individuazione di un nuovo acquirente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Al momento sono due le manifestazioni d’interesse concrete da parte di aziende pronte a rilevare lo stabilimento campano. Al tavolo ministeriale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti istituzionali e aziendali, la Rsu e le organizzazioni nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Ne abbiamo parlato ion diretta con Alessandro Antoniello della UILTEC
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Antoniello su Cooper Standard
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