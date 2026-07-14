Vertenza Cooper Standard, c’è speranza. Il punto con Alessandro Antoniello della UILTEC

14/07/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Vertenza Cooper Standard, c’è speranza. Passo in avanti decisivo verso la salvaguardia del sito produttivo e dei livelli occupazionali.

Nell’incontro svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), l’azienda ha illustrato le tappe del piano di rilancio industriale, supportata dall’advisor Vertus. Il percorso delineato punta all’individuazione di un nuovo acquirente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Al momento sono due le manifestazioni d’interesse concrete da parte di aziende pronte a rilevare lo stabilimento campano. Al tavolo ministeriale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti istituzionali e aziendali, la Rsu e le organizzazioni nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Ne abbiamo parlato ion diretta con Alessandro Antoniello della UILTEC
Ascolta
Antoniello su Cooper Standard
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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