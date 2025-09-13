Vertenza Cooper Standard a Battipaglia, il ministro Urso incontra i lavoratori

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha incontrato oggi a Capaccio Paestum, dove è intervenuto all’evento di Fratelli d’Italia “Spazio Sud”, una delegazione di lavoratori e della RSU dello stabilimento.
I sindacati hanno consegnato un documento in cui si ripercorre la storia del sito, gli accordi firmati con il management e poi disattesi. Chiesta l’apertura immediata di un tavolo con Stellantis e Cooper Standard. I lavoratori denunciano il rischio di delocalizzazione delle produzioni in Polonia e ribadiscono che sciopero e presidio proseguiranno a oltranza. Prossimo passo, l’incontro di lunedì in Confindustria a Salerno.
Ne abbiamo parlato con Gerardo Giliberti, segretario della Femca Cisl Campania Sud.
Giliberti su vertenza Cooper Standard
