Vertenza Cooper Standard a Battipaglia, cassa integrazione per un anno. Giliberti (Cisl) “no a facili entusiasmi”

11/10/2025 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Nei giorni scorsi l’incontro, a Roma, presso il Ministero delle Imprese, tra le organizzazioni sindacali e la proprietà della fabbrica Cooper Standard di Battipaglia, storica realtà per la produzione di guarnizioni per l’automotive.

Scongiurata la chiusura dello stabilimento, si procederà con la cassa integrazione per un anno ma, nel frattempo, bisognerà individuare altri partner industriali intenzionati a subentrare e a rilevare la fabbrica.

Dunque non si può parlare di vittoria ma neanche di totale disfatta. “Occorre prudenza e bisogna lavorare per non farci trovare impreparati tra un anno” così Gerardo Giliberti, segretario Cisl Campania Sud, interventuo in diretta
Giliberti su Cooper Standard
