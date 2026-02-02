Vertenza Colser a Salerno. Il punto con l’avv. Davide Sapere – Responsabile CSA Fiadel Salerno.
I lavoratori della Colser Società Cooperativa, impiegati per i servizi di igiene e pulizia ambientale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, incroceranno le braccia mercoledì 4 febbraio. La FIADEL ha proclamato lo sciopero che interesserà l’intero turno di lavoro, con inizio fissato per le ore 9.00. La mobilitazione prevede inoltre un presidio di protesta dei dipendenti proprio dinanzi alle strutture del nosocomio salernitano. La decisione di ricorrere all’astensione dal lavoro è maturata dopo il fallimento della procedura di raffreddamento del conflitto presso la Prefettura di Salerno. Abbiamo fatto il punto in diretta con l’avvocato Davide Sapere – Consigliere nazionale e Resp. CSA Fiadel Salerno
Ascolta
Sapere su vertenza Colser
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
