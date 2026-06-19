Vertenza Bamar Salerno, nuova protesta dei dipendenti. Le ragioni spiegate da Bruno Granozio della Rsa Cisal

Riesplode la protesta dei lavoratori Bamar di Salerno a distanza di pochi mesi dalla mobilitazione che aveva consentito di sbloccare il pagamento degli stipendi arretrati.
Questa volta al centro della vertenza ci sono il mancato riconoscimento degli straordinari, il mancato pagamento delle indennità di cassa e le difficoltà legate alla fruizione delle ferie, criticità che hanno riacceso il malcontento tra i 14 dipendenti dello stabilimento salernitano specializzato nella gestione di distributori automatici di bevande e snack.
Per fare il punto sulla situazione e denunciare le nuove problematiche, la Cisal Metalmeccanici ha convocato per oggi, 19 giugno 2026, alle ore 10 un incontro davanti ai cancelli dell’azienda, in via Tiberio Claudio Felice a Salerno.
Ci ha spiegato la situazione Bruno Granozio, della Rsa Cisal Metalmeccanici, intervenuto questa mattina in diretta.
Ascolta
Bruno Grnozio su vertenza Bamar Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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