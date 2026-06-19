Vertenza Bamar Italia a Salerno. Il punto con Gigi Vicinanza, dirigente nazionale della Cisal Metalmeccanici.
Si è svolto questa mattina, davanti ai cancelli dello stabilimento di via Tiberio Claudio Felice 46 a Salerno, l’incontro convocato dalla Cisal Metalmeccanici per fare il punto sulla nuova fase di tensione che coinvolge i 14 lavoratori della Bamar Italia.
Al centro della vertenza restano le criticità segnalate dai dipendenti: il mancato riconoscimento degli straordinari, le problematiche legate alle indennità di cassa e le difficoltà nella fruizione delle ferie maturate. Questioni che, secondo quanto ribadito dal sindacato, stanno determinando un progressivo irrigidimento del clima aziendale dopo la precedente mobilitazione che, nei mesi scorsi, aveva portato allo sblocco degli stipendi arretrati.
Noi ne abbiamo parlato in diretta con Gigi Vicinanza, dirigente nazionale della Cisal Metalmeccanici
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Vicinanza su Bamar
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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