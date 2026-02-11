Verso le elezioni comunali, Mastella pronto a sostenere Vincenzo De Luca. Il commento con L’Ora della Sera

“La Campania può essere il principale e primo serbatoio di voti del Paese per il Campo largo alle politiche del 2027, a patto che si rompano ora gli indugi e si riproduca l’alleanza che ha vinto alle regionali ovunque, in tutte le province, senza eccezioni e senza veti”. E’ quanto ha dichiarato, in una nota, il leader nazionale di Noi di Centro e sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in vista delle elezioni comunali della prossima primavera in riferimento anche a quanto succede a Salerno.
“Noi siamo pronti a sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca, come è giusto”, ha detto Mastella che ha chiesto che il segretario regionale del Pd Piero De Luca convochi il tavolo con tutti gli omologhi delle formazioni alleate in Regione. Ordine del giorno chiaro: campo largo ovunque, chi pensa di giocare alle repubbliche autonome o fa prevalere gli egoismi territoriali, è fuori dal perimetro dei partiti”.
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della sera.
