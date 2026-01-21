Veronica D’Elia, attrice di Atena Lucana nel cast di “Gomorra – Le Origini”, ospite a Radio Alfa

Brilla la stella dell’attrice di Atena Lucana, Veronica D’Elia, nel cast di “Gomorra – Le Origini”.
Un nuovo grande successo, su Sky e in streaming su Now, l’attesissima serie tv “Gomorra – Le Origini”. L’attrice salernitana recita nei panni di Anna, sorella del criminale ‘O Paisano che, in carcere, inizia a raccogliere proseliti per dare il via ad un nuovo clan di camorra.
Per Veronica D’Elia si tratta di una nuova importante esperienza nel mondo delle serie tv, avendo già recitato in “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” e ne “Il Commissario Ricciardi”.
Oggi Veronica D’Elia nostra ospite
Ascolta
D’Elia su carriera
