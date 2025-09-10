Verdoliva: “Il Pronto Soccorso dev’essere attrattivo per convincere i medici a lavorare al Ruggi”

“Il Pronto Soccorso è la porta d’ingresso di un ospedale. È chiaro che dev’essere il primo reparto su cui puntare l’attenzione”.
L’ha detto al microfono di Alessandro Mazzaro, il neo direttore generale dell’Azienda Ruggi, Ciro Verdoliva che oggi si è presentato alla stampa e ha incontrato i dipendenti.
Secondo Verdoliva, il Pronto Soccorso dev’essere attrattivo perchè solo così spingerà i medici e gli infermieri a decidere di lavorare al Ruggi.
Verdoliva ha poi riconfermato al microfono di Radio Alfa che nei prossimi giorni incontrerà la madre di Cristina Pagliarulo, protagonista ieri di una clamorosa protesta nei confronti del Governatore De Luca
Ascolta
dichiarazione su pronto soccorso
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.