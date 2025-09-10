Verdoliva: “Il Pronto Soccorso dev’essere attrattivo per convincere i medici a lavorare al Ruggi”

“Il Pronto Soccorso è la porta d’ingresso di un ospedale. È chiaro che dev’essere il primo reparto su cui puntare l’attenzione”. 
L’ha detto al microfono di Alessandro Mazzaro, il neo direttore generale dell’Azienda Ruggi, Ciro Verdoliva che oggi si è presentato alla stampa e ha incontrato i dipendenti.
Secondo Verdoliva, il Pronto Soccorso dev’essere attrattivo perchè solo così spingerà i medici e gli infermieri a decidere di lavorare al Ruggi. 
Verdoliva ha poi riconfermato al microfono di Radio Alfa che nei prossimi giorni incontrerà la madre di Cristina Pagliarulo, protagonista ieri di una clamorosa protesta nei confronti del Governatore De Luca 

