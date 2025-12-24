Verdoliva lascia la direzione del Ruggi di Salerno per un incarico di rilievo nazionale. Le considerazioni con L’Ora della Sera

Ha deciso di dimettersi Ciro Verdoliva, da circa 4 mesi direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno.
La sua nomina era stata voluta e firmata da Vincenzo De Luca che ne aveva blindato anche il mandato per cinque anni. Questo anche in considerazione dell’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale a Salerno ma anche per ristabilire un nuovo assetto al “Ruggi d’Aragona” dopo mesi all’insegna della disorganizzazione.
Il manager ha già ufficializzato il suo addio con una lettera indirizzata ai dirigenti dell’ospedale, comunicando l’accettazione di un nuovo incarico di rilievo nazionale. Verdoliva è stato infatti nominato direttore generale dell’Ufficio del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità, ruolo che lo porterà a trasferirsi a Roma. Il nuovo ruolo prevede la responsabilità complessiva della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio, oltre al coordinamento delle strutture operative, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e legalità dell’azione amministrativa. Abbiamo commentato la notizia con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su dimissioni manager Verdoliva
