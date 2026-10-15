Ventimila imprese agricole a conduzione femminile in Campania, nella Giornata delle donne rurali nostra ospite Maria Tortoriello

Crescono le donne imprenditrici nell’agricoltura italiana. Sono poco più di 400.000 le aziende agricole in Italia condotte da donne, un terzo del totale, una percentuale in linea con la media Ue.
La Campania si conferma tra le prime regioni d’Italia per l’imprenditoria agricola femminile, posizionandosi al secondo posto per incidenza (36%) e al terzo posto assoluto per numero di attività. Nel territorio campano si contano oltre 22.000 imprese agricole a conduzione femminile. Il punto e la riflessione sul ruolo delle donne in agricoltura lo abbiamo fatto oggi in occasione della Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall’Assemblea generale delle nazioni Unite, con lo scopo di riconoscere “il ruolo chiave delle donne rurali nel promuovere lo sviluppo rurale e agricolo, contribuendo alla sicurezza alimentare e allo sradicamento della povertà rurale”.
E’ stato dimostrato che le donne in agricoltura sono fondamentali per la lotta alla fame, la malnutrizione e la povertà. Nostra ospite in diretta la prima donna direttore nella storia della Coldiretti Campania, Maria Tortoriello, originaria di Buccino, direttore ad Avellino.
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Maria Tortoriello su donne in agricoltura
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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